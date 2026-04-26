5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı'nın oyuncu, müzisyen kızı Binnaz Avcı uzun yıllar aşk yaşadığı Murat Metin Acar ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Pandemi döneminde az sayıda ünlü dostunun katıldığı nikahtan sonra Binnaz Avcı sosyal medya hesabında "Çok şey var söyleyecek, çok şey var yazacak. Şimdilik sadece bu fotoğraf ve dilimde şükür. Seni çok seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR

Geçtiğimiz haftalarda çift ile ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı. Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar evliliklerini sonlandırmak için mart ayında İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar çifti karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Taraflar mahkemeye sunduğu dilekçelerinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini iletti. Mahkeme davayı kabul etti.

TEK CELSEDE

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki duruşma 30 Mart Pazartesi günü görüldü. Mahkemeye Binnaz Avcı, Murat Metin Acar ve tarafları temsilen avukatları katıldı. Avcı ve Metin Acar birbirlerine karşı herhangi bir maddi talepte bulunmadı. Yaklaşık 5 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.