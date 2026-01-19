Haberler Günaydın Haberleri 50’nci yaşa sürpriz pasta
Şarkıcı Zara, önceki gece Ataşehir'de bir mekanda sahneye çıktı. Sanatçı, konserin ilerleyen dakikalarında sahnedeki müzisyen arkadaşlarının doğum günü sürpriziyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alkışlar eşliğinde sahneye getirilen pasta ve "İyi ki doğdun" tezahüratları, salonda coşkulu anlar yaşattı. Sürpriz karşısında duygulanan Zara, seyircilerine ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu sahnede, bu güzel insanlarla ve sizlerle 50'nci yaşıma girmek benim için büyük mutluluk" sözleriyle hislerini paylaştı.
