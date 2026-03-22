6 saat rötarlı bayram sahnesi

Bayramın birinci günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Deha Bilimlier, uçağının 6 saat rötar yapması nedeniyle konserine son anda yetişti. 15 yıldır Kıbrıs'a geldiğini ancak ilk kez bu kadar zor geldiğini ifade eden şarkıcı, "6 saat uçakta kaldık. Uçak Adana'ya indi. Ama bizi zorluklar yıldıramaz yetiştik seyircimizle buluştuk" dedi. Ramazan ayının kendisi için çok hızlı geçtiğini söyleyen Deha Bilimlier, "Günler mi çok kısaldı nedir, ramazan bana yetmedi. Bu ramazanda iki şarkı yaptım. Selami Şahin şarkısını cover yaptım" dedi. Albüm çıkarmanın cesaret işi olduğunu söyleyen Bilimlier, "Yapay zeka olan bu sektörde albüm yapmak akıl işi değil. Kimileri korkuyor ama ben yapay zekadan faydalanıyorum" dedi.