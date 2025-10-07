8 yıl sonra Ketenpere!

2017yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan Ketenpere, serinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere'yle beyazperdeye dönüyor. Kalender karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı filmin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan, yeni filmde de kadroda yerlerini aldı. Serinin devam filminde Kalender, en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren Vefa'yla birlik olup uzaylılara takık, zengin iş adamı Feza'nın altınlarını almaktır.