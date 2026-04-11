90 yıl sonra sinemada

TÜRK edebiyatının Üstad'ı Necip Fazıl Kısakürek'in ölümsüz eseri "Bir Adam Yaratmak" sinemaya uyarlandı. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı film, 1 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. İlk kez 1937-1938'de Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatroda sahnelenen eser, yaklaşık 90 yıl sonra beyazperdeye aktarıldı. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın "Hüsrev" karakterini canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Barut, Altan Erkekli, Murat Serezli, Caner Topçu, Gülper Özdemir, Serpil Temur, Hakan Meriçliler ve İsmail Hakkı Ürün yer alıyor. Düzyatan, filmdeki performansıyla 13'üncü Boğaziçi Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" kazandı.