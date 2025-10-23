90. yıla görkemli konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90'ıncı kuruluş yılını sanatın tüm dallarını kucaklayan görkemli bir şölenle kutladı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen 'Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl' programı, ülkemizin kültür yolculuğunu sahneye taşıyarak izleyicilere büyüleyici bir gece yaşattı.

Bin yılı aşan kültür mirasımızın, bir asra yaklaşan köklü bir sanat kurumunun birikimiyle harmanlandığı bu özel gösteri, senfonik müzikten halk danslarına, mehterden semaya, halk müziğinden klasik Türk müziğine ve tiyatronun etkileyici anlatım gücüne kadar uzanan zengin bir sanat mozaiği sundu.

Yaklaşık 300 sanatçının aynı sahnede buluştuğu gecede, sahne tasarımı, ışık kullanımı, koreografisi ve müzikal düzenlemeleriyle izleyenleri büyüleyen etkileyici bir görsel şölen yaşandı.



FİLİSTİNLİ MÜZİSYENLER ANKARA'YA GELİYOR

FİLİSTİNLİ üç kardeş Samir, Wissam ve Adnan Joubran'dan oluşan 'Le Trio Joubran', 13 Kasım'da CSO Ada Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Topluluk, Arap müzik geleneğini modern dokunuşlarla harmanlayarak dünya çapında yankı uyandırıyor. Bugüne dek sayısız uluslararası festivalde ve prestijli sahnede izleyiciyle buluşan grup, dinleyicilerini Ortadoğu'nun derinliklerine uzanan duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.