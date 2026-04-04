A Milli Takım’a iddialı bir marş geliyor

A Milli Takım'ın tarihi başarısı milyonları sevince boğarken, bu büyük coşku müzik dünyasına da taşındı. Sinan Akçıl yeni bir projeye adım atarak Milli Takıma marş yazacağını açıkladı. Akçıl, bu projeyle ilgili şunları söyledi: "720 şarkım var 500'den fazlası hit ama 'Düm Tek Tek' gibi bir şey yazarsam (Türkçe-İngilizce) bayrağımızı yine dalgalandırırız dünyada...

Bakalım hayırlısı, modum iyi olur, konsantre olursam yaparız gerekeni. Federasyon Başkanımız İbrahim Bey ile de bir görüştük, bir sözüm var ona da. Ben şarkıyı yaptıktan sonra olay şöyle gelişecek; şarkıyı yayınlayacağız, bir kısım daha dinlemeden linçleyecek, bir kısım sevecek, sonra yavaş yavaş dinledikçe "Aslında güzelmiş" gibi ortak bir noktada buluşulacak."

ŞAMPİYON KİM GÖRECEKSİN!

Rafet el Roman da Milli Takım için şarkı yaptığını açıkladı. Herkes Rafet el Roman'ın 'Macera dolu Amerika' şarkısını yeniden düzenleyeceğini düşünürken, ünlü sanatçı yeni bir şarkı hazırladığını belirtti. Şarkının sözleri ise şöyle:

Kırmızı beyaz sancağında/ Ayyıldız yanar şafağında/Gümbür gümbür ses verilsin/ Türkiye geliyor dolu dizgin/Tribüne doğru salla salla/ Önce sağına dön, sonra soluna/ Bir selam olsun ey gözünü sevdiğim/ Şampiyon kim göreceksin.