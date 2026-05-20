ABD’den Türkiye’ye selam gönderdi

Bugüne kadar 60'dan fazla üniversite ödülü alan Hasan Can Kaya, tüm Türkiye'den üniversite öğrencilerinin katılımıyla belirlenen Üniversite Ödülleri'nde bir kez daha yılın komedyeni seçildi. Bir süredir ABD
'de bulunan Kaya, öğrencilere teşekkür videosu gönderdi. Kaya, videosunda, "Sizi çok seviyorum ve sizlerden gelen ödülleri çok önemsiyorum. Her seferinde gelip bizzat almayı çok istiyorum ama bu sefer yurt dışında olduğum için aranızda olamıyorum. Size Boston
'dan sevgilerimi yolluyorum" sözleriyle öğrencilere seslendi.