A.B.İ. 25 ülkede aynı anda yayında!

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, pek çok ülkeye satışı gerçekleşen A.B.İ., yeni bir başarıya daha imza atarak 25 ülkede Türkiye ile eş zamanlı yayınlanacak ve dünya genelindeki izleyicilerle aynı anda buluşacak. Sinematografik anlatımı, etkileyici oyunculuk performansları ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan A.B.İ., uluslararası pazardaki konumunu giderek güçlendiriyor. Kısa sürede en çok talep gören yapımlar arasında yer alan dizi, önde gelen yayıncıların prime-time kuşaklarında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Dizinin merkezinde, yıllar önce babasıyla yaşadığı travmatik bir çatışmanın ardından ailesinden ve İstanbul'dan uzaklaşan başarılı cerrah Doğan yer alıyor. Kız kardeşinin düğünü vesilesiyle İstanbul'a dönmek zorunda kalan Doğan, kendisini Hancıoğlu ailesinin gömülü sırları, geçmiş ihanetleri ve çözülmemiş travmalarıyla yüzleşirken bulur. Hayatın bir araya getirdiği avukat Çağla ile kurduğu bağ ise hikâyeyi daha da derinleştirerek çok katmanlı ve sürükleyici bir anlatıya dönüştürüyor. Güçlü hikâyesi, yıldız oyuncu kadrosu ve giderek genişleyen küresel erişimiyle A.B.İ., ATV Distribution'ın premium içerik alanındaki uluslararası başarısını bir kez daha pekiştiriyor.