A.B.İ. duygu dolu bölümüyle zirvede!

A.B.İ. yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 8,07 izlenme oranı ve yüzde 22,35 izlenme payı, AB'de yüzde 6,35 izlenme oranı ve yüzde 20,21 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 7,86 izlenme oranı ve yüzde 20,93 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da etkileşim yoğunluğu yaşattı. 7. bölümde Behram'ın aslında Berdan olduğu gerçeğiyle yüzleşen Sinan, geçmişin karanlık sırlarıyla sarsıldı. Sinan'ı kurtaran Doğan'ın olay yerinde bulduğu bir domino taşı ise şüpheleri bambaşka bir noktaya taşıdı. Bu küçük detay, Çağla'nın da yaşananların tam merkezinde olabileceği ihtimalini güçlendirirken, Doğan'ın Çağla'ya duyduğu güven ilk kez ciddi biçimde sarsıldı.

Öte yandan Melek'in hastaneye kaldırıldığı haberi herkesi paniğe sürükledi. Melek, gözlerini açsa da Şimşek'in adamlarının tehdidi peşini bırakmadı. Melek artık yalnızca ailesinin değil, görünmeyen bir gücün de baskısı altındaydı. Doğan ve Sinan'ın, Mahinur'un Çağla'nın ablası olduğunu öğrenmesi ise dengeleri altüst etti. Bu bilgi yeni bir şüphe kapısını aralarken, Doğan için savaş daha da kişisel bir hâl aldı. Hem ailesini hem de kardeşini korumak zorunda kalan Doğan, kendini adım adım büyüyen bir hesaplaşmanın içinde buldu. Mahinur'un Çağla'ya verdiği mektup, Çağla'nın içindeki intikam ateşini daha da körükledi. "Senin sustuğun her gün için ben haykıracağım!" sözleriyle ablasına adeta intikam yemini eden Çağla, geri dönüşü olmayan bir yola girdi.