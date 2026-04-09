A.B.İ. tüm kategorilerde zirvede yer aldı!

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. 12. bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. Tüm Kişiler'de yüzde 7,56 izlenme oranı ve yüzde 20,88 izlenme payı, AB'de yüzde 4,90 izlenme oranı ve yüzde 15,23 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 6,18 izlenme oranı ve yüzde 16,94 izlenme payı elde edip tüm kategorilerde yine birinci sırayı aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı ve sır perdesi aralandı.

12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tahir'in Doğan'ı suçlayarak içeri attırdığı ve dışarıda kalıp oyunu perde arkasından kurduğu bu bölüm, baba ile oğul arasındaki açık savaşı sert bir yüzleşmeyle başlattı. Nezarette Doğan'a "Yanımda ol, seni çıkarayım" teklifini sunan Tahir, karşısında geri adım atmayan bir oğul buldu; Doğan bu kez savaşmayı seçti. Çağla, Doğan'ı kurtarmak için hukuki bir yol ararken Tahir'in beklenmedik hamlesiyle dengeler değişti. Mahinur'un suçsuz olduğunu söyleyerek onu serbest bıraktıran Tahir, suçu Doğan'ın üzerine yıktı. Bu hamle Mahinur'u özgürlüğüne kavuştururken diğer yandan Doğan'ı daha derin bir çıkmaza sürükledi. Behram, Mahinur'un serbest kalmasıyla yeniden sahneye çıktı ve Mahinur'u Hancıoğlu ailesinden koparmaya çalışırken Sinan'la doğrudan karşı karşıya geldi. Çağla, Doğan'ın masumiyetini kanıtlayacak görsel delillerle umut verse de Tahir'in kurduğu plan süreci yeniden lehine çevirdi. Doğan ise içeride kalmayı göze aldı ve mücadeleyi dışarıdan değil, oyunun tam içinden yürütmeyi seçti. Bu tercih, dışarıda kalan herkes için onun yokluğunu daha görünür kılarken aileyi ilk kez bu kadar savunmasız hissettirdi. Bölümün sonunda Doğan, Melek ile Yılmaz'ın evlenmesine engel olmaya çalışsa da Tahir, Melek'i çoktan kontrol altına almıştı. Doğan'ın "Kardeşimi neyle tehdit ediyorsun?" haykırışıyla yere yığılması tansiyonu iyice yükseltti. Düğün gününe geri dönüldüğünde ise Melek ile Tahir arasındaki sır perdesi aralandı.