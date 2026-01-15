A.B.İ. zirveye oturdu

Dizi dünyasında salı akşamı dev bir rekor kırıldı. atv ekranlarının yeni dizisi A.B.İ. ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 9,81 izlenme oranı ve yüzde 23,83 izlenme payı elde etti. Dizi; AB'de yüzde 7,37 izlenme oranı ve yüzde 19,79 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9,98 izlenme oranı ve yüzde 23,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. Böylelikle A.B.İ. ilk bölümüyle son yılların en yüksek başlangıcını yapmış oldu. Dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken; yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Dizinin senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor. "A.B.İ.'nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

Ailesinden uzakta İzmir'de kendine bir hayat kuran Doğan, kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelmesiyle birlikte olayların tam ortasında kaldı. Tahir, Sinan'dan Behram'la olan ortaklığını bitirmesini ve ondan uzak durmasını istese de Sinan bu ortaklığı sonlandıramadı. Sinan'ın Doğan'ı havaalanından almasıyla birlikte olaylar hız kazandı. Behram'ın adamlarının Sinan'ı tehdit etmesi üzerine Doğan, yaşananlara kayıtsız kalamayarak duruma müdahale etti ve adamları uzaklaştırdı. Diğer yandan Behram, Hancıoğlu Şirketi'nde avukat olarak görev alması için Çağla'yı ikna etmek amacıyla Didem'le iş birliği yaptı. Bölümün sonunda Çağla'nın çığlıklarını duyan Doğan, babası Tahir'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hiç vakit kaybetmeden müdahale eden Doğan, Tahir'i hastaneye yetiştirdi. "Ben onun oğluyum ama o benim babam değil" diyerek ameliyata giren Doğan, tüm çabasını ortaya koyarak Tahir'in hayata tutunmasını sağladı. Ancak hastaneye gelen polisin, cinayet silahının Melek Hancıoğlu'na ait olduğunu ve Melek'in Tahir Hancıoğlu'na yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığını söylemesi, herkesi derin bir şoka sürükledi.