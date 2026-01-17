2023yılında siroz teşhisi konulan ve önceki gün sağlık durumu ağırlaşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kritik süreci devam ediyor. Hastanede tedavisi devam eden Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, abisinin sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, "Gerekli bütün testleri verdik, sonuçları bekliyoruz. Abimin durumu çok ciddi. Doktorlar, karaciğer nakli için donör bulunana kadar hastaneden çıkmasına izin vermiyor. Bu süreçte moral ve motivasyon çok önemli. Dün oyuncu arkadaşları geldi ancak enfeksiyon kapmaması için çok dikkat ediyoruz. Serumla ve mama yoluyla besleniyor" dedi.