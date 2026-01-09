A.B.İ.’nin Behram’ı Diren Polatoğulları yeni rolünü anlattı! “İzleyiciyi çok sürpriz bekliyor!”

"Senaryonun üslubu ve kimliği beni çok etkiledi"

Bu rolü kabul ederken kendisini en çok etkileyen unsurlardan bahseden Polatoğulları, "Bu rolü kabul ederken beni en çok etkileyen şeylerden biri senaryo oldu. Senaryonun çok iyi bir üslubu ve kimliği vardı. Tabii ki bir de yapım şirketimiz. Zaten uzun yıllardır bir aradayız, çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Oyuncu kadrosu da gayet iyi, hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım." dedi.

"Yaşayan ve derin bir karakter"

Canlandırdığı karaktere dair de ipuçları veren oyuncu, "Yaşayan ve derin bir karakter. Hisli ve altyapısı çok kuvvetli, o yüzden çok spoiler vermeyeyim." sözleriyle Behram'ı anlattı.

"İzleyiciyi çok sürpriz bekliyor"

"Çok sürpriz var. O yüzden salı günü ekranlarda görüşüyoruz demek istiyorum." cümleleriyle izleyicinin merakını artırdı.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de.

A.B.İ. ilk bölümüyle 13 Ocak Salı atv'de! | Video