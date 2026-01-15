’A.B.İ’nin setinden renkli görüntüler!

İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen A.B.İ., reytinglerde başarılı bir başlangıca imza attı. Dizinin bu başarısı, set ekibi tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her Salı atv'de.