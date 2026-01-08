A.B.İ.’nin Sinan’ı Sinan Tuzcu yeni diziyi anlattı: Seyirci, enerjik ve heyecanlı bir hikaye izleyecek

atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, yapımına OGM Pictures'ın imza attığı 'A.B.İ.' dizisinde 'Sinan' karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan 'Sinan Tuzcu' yeni projesini ve rolünü anlattı. Hancıoğlu ailesinin büyük oğlu ve Van'daki en büyük Türkmen aşiretlerinden birinin varisi 'Sinan' karakterini canlandıran Sinan Tuzcu, projedeki rolüne dair şunları söyledi:

"Sinan, yıllarca babasının baskısıyla ezilmiş bir adam. Gençliğini babasının emriyle Van'da geçirmiş, İstanbul'a gelmesi yasaklanmış. Yıllar boyunca babasının baskısını hissetmiş, evliliğini bile bu baskıyla yapmış ama eşiyle çok iyi anlaşmış ve onu sevmeyi başarmış bir adam. En büyük hedefi babasından sonra ailenin başına geçmek ve bunun için her şeyi göze alabilecek biri. Yıllardır gördüğü baskı onda bir anksiyete yaratmış ve tüm eylemleri bu duyguyla eline yüzüne bulaşıyor."

GENÇLERLE BULUŞTULAR

Tuzcu, "Öncelikle seyirci, enerjik ve heyecanlı bir hikaye izleyecek. Hancıoğlu ailesindeki bütün karakterlerin çatışmaları ve bu çatışmalardan doğacak dramatik hikâye bence seyirci tarafından çok beğenilecek. Ayrıca çok güzel bir kadromuz var; hem yıllar içerisinde kendini ispatlamış usta oyuncularla hem de işini zevkle yapan genç arkadaşlarımızla sette her sahneyi keyifle oynuyoruz" cümleleriyle projeye dair düşüncelerini paylaştı.

13 OCAK SALI GÜNÜ ATV'DE

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile 13 Ocak Salı akşamı atv'de.