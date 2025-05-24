Ablasıyla ilgili buruk bir anı ‘sizi’ oldu

Şarkıcı Tuğçe Yılmaz yeni teklisi 'Sızı'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Tuğçe Yılmaz'a ait olan şarkının düzenlemesini Genco Arı üstlendi. Yılmaz, şarkısını yarım kalmış hikayelere, tamamlanamayan duygulara ve özellikle de kayıplarla yüzleşmek zorunda kalanlara ithaf ediyor. Yılmaz, şarkının ardındaki ilham kaynağıyla ilgili olarak "Sızı, hayattan kopmamış ama koparılmış tüm çiçekler için yazıldı. Ablamla ilgili buruk bir anım, içimde dinmeyen bir sızıyı yıllarca taşıdı. Bu şarkı, o sızının sesi oldu" dedi.