‘Acı biber yiyerek zayıfladım’

Ünlü şarkıcı Alişan, Zeytinburnu'nda bulunan bir kebapçının davetine katıldı. Kilo verdiği dikkat çeken şarkıcı, bu değişimin sırrını da anlattı: "Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim." Ünlü sanatçı, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna da "Nazar dinimizde olan bir şey. Hocalar da mahreminizi paylaşmayın diyor. Nazar da öyle geliyor. Ama iyi bakan iyi görür" diye yanıt verdi. Yoğun temposundan bahseden Alişan, eşi Buse Varol ile ilgili sorulara ise şöyle karşılık verdi: "Onunla sadece akşam yedide, sekizde evde karşılaşabiliyoruz. Bu aralar biraz öyle ama çalışsın tabii ki o da..."