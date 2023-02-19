Kuruluş Osman'ın oyuncusu Çağdaş Çankaya'dan acı haber geldi. Depremde enkaz altında kalan Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris hayatını kaybetti. Yapımcı Mehmet Bozdağ, "Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde Kuruluş Osman dizimizin değerli oyuncusu Çağdaş Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli oyuncumuz Çağdaş Çankaya'ya, eşine ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanınız cennet olsun." diyerek taziye mesajı yayınladı.