Açığa çıkan sırlar gecesi

ATV dizisi Kuruluş Orhan, önceki gün yayınlanan bölümüyle strateji, duygu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sarayda alınan kararlar, cephede yaşanan büyük çatışmalar ve sarsıcı kayıplar geceye damga vurdu. Sultan Orhan, Dursun'la yaptığı görüşmede hem yaklaşan cenk hem de Halime'yle kurulacak geleceğin planlarını yaptı. Cenk sonrası Halime'yi istemesi için Dursun'u tembihleyen Orhan Gazi, Karesi Beyliği ile ilgili bir hamlenin sinyallerini verdi. Saray balkonunda Fatma'yla yüzleşen Sultan Orhan, yaşananların ardından önemli bir karar verdi. "Bunca sırrı nasıl içinde tuttun?" sözleriyle sitemini dile getiren Orhan Gazi, Fatma'yı bir daha sır saklamaması şartıyla affetti.

Oğlunun mezarı başında yas tutan Şahinşah Bey, bir anda Yiğit'in sesiyle sarsıldı. Öldü sandığı oğlunu karşısında gören Şahinşah büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Asporça ile nikâhı öncesinde saray erkanı ve ahaliye seslenen Sultan Orhan, evliliğini ilan etti. Devlete ve millete hayırlı olması için dua eden Orhan Gazi, bu kararın önemini bir kez daha vurguladı. Dursun'un Sultan Orhan için çalıştığını öğrenen Şahinşah ve Demirhan, onu esir aldı. "Ne yaptıysam halkım ve vatanım için yaptım" diyen Dursun, ihanet suçlamalarıyla yüzleşirken kaderi belirsizliğini koruyor.