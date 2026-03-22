Adalet Bakanlığı devreye girdi

Giriş Tarihi: 22.03.2026

Kendisinden habersiz reklamlarda oynatıldığını açıklayan Kübra Süzgün’ün çağrısı karşılık buldu. Küçük oyuncu, sosyal medyada yaptığı yardım çağrıları üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek’in babasını aradığını söyledi

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, Kadın dizisinde oynarken aynı kadroda yer alan Özge Özpirinççi'nin yönlendirmesiyle tanıştığı bir avukat Nail Gönenli tarafından dolandırıldığını açıklamıştı. GÜNAYDIN'ın da manşet yaptığı olay sonrası Kübra Süzgün, kendisinin haberi olmadan reklam filmlerinde oynatıldığını ve kendisinin kullanıldığını açıklamıştı. Çocuk bir oyuncu olarak bir çetenin eline düştüğünü söyleyen oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Genç oyuncu, yardım çığlıklarının Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ulaştığını söyleyip konuyla ilgili babası Serkan Süzgün ile iletişime geçildiğini belirtti. Kübra Süzgün'ün durumunun artık yakından takip edildiği ve gerekli adımların atılacağını söyleyip Bakan Gürlek'e teşekkür ederek "Bu bayram benim için çok sevindirici. Çünkü sayın Bakanımız çağrımla ilgilendiklerini söyledi" dedi.

