Adana turuncuya boyandı

Türkiye'nin ilk ve tek şehir karnavalı olarak adını dünyaya duyuran 'Nisan'da Adana'da-14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı', 200'e yakın etkinliğin ardından sona erdi. Adanalılar ile birlikte şehre gelen turistlerin katılımıyla karnaval hafta sonunda ciddi bir ekonomik hacim de yarattı. Kortej geçişinde güzergâh yolunda ve evlerin balkonlarında on binlerce kişi toplanırken, kentte trafik durma noktasına geldi. Bir milyonu aşkın kişinin katıldığı karnaval süresince Adana adeta hiç uyumadı. Şehrin kafe ve restoranlarında oturacak yer bulunamazken, sabahın ilk ışıklarına eğlence devam etti.

RENGARENK KORTEJ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. Kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluşurken, yol üzerindeki evlerde oturanlar balkonlarından yoğun alkışlarla korteje eşlik ettiler. Adana adeta turuncuya boyandı. Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "çocuk etkinlik alanları" da kuruldu.

ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ

Karnavalda Portakallı Lezzetler Yarışması da yer aldı. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarıştı. Karnavalın fikir önderi Ali Haydar Bozkurt "Herkesin güven içinde dostluk, kardeşlik ve birlik havasında eğlendiğini gördük. Esnafımızın morali yükseldi, ticareti arttı" dedi.