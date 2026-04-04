Adana’da karnaval heyecanı başladı

Baharın tüm renklerini Adana'da toplayan Nisan'da Adana'da-14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı. 5 Nisan'a kadar sürecek karnavalda sanattan spora 200'e yakın etkinlik yer alıyor. Tüm karnaval boyunca çocuklar için de gösteriler ve atölye çalışmaları organize edilecek. Adana Valisi Mustafa Yavuz, basın toplantısında yaptığı konuşmada, tüm belediye başkanlarından sokaklarda daha fazla turunç ve narenciye ağacı dikilmesini beklediğini belirterek, "Gelecek yıl bir senede kaç ağaç dikildiğini öğrenmek istiyorum.

Bu Adana için çok önemli" dedi. Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise şunları söyledi: "Karnaval tek yürek olmayı başararak bu noktaya geldi. Çıkış noktamızı hatırlayalım; nisanda Adana sokaklarında olmanın güzelliğini anlatmak."