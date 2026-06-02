Adanalı Hamlet

KOMEDİ, polisiye, aksiyon ve maceranın bir arada olduğu 'Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer' filmi 12 Haziran'da vizyona girecek. Film izleyiciyi kahkahaya boğarken aynı zamanda adaleti, baba şefkatini, dostluğu anlatacak. Filmin fragmanı kısa sürede milyonlara ulaşırken William Shakespeare'in ünlü eseri Hamlet'in Adana şivesiyle yeniden yorumlandığı sahneler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filmde Mehmet Baba karakterine hayat veren Ali Sürmeli'nin Hamlet'i yazarken kaleminden dökülen kelimeler, Shakespeare ve Adana kültürünü sıra dışı bir şekilde buluşturdu. Çekilen Hamlet sahnelerinde oyuncular ve teknik ekip eğlenceli anlar yaşandı.