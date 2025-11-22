‘Adile Naşit’in kamera arkası yayınlandı

Başrolünde Meltem Kaptan'ın oynadığı 'Adile Naşit' filmi 5 Aralık'ta vizyona girecek. Merakla beklenen filmden keyifli bir kamera arkası videosu yayınlandı. İki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından vizyona girmeye hazırlanan film için, ön hazırlıkta sanatçıyı yakından tanıyan onlarca arkadaşı ve meslektaşı ile kapsamlı görüşmeler yapıldı. Bu süreçte, üç farklı dönem için 5–6 ayrı platoda kurulan özel dekorlar ve film boyunca kullanılan 1500'ün üzerinde kostümle dikkat çeken geniş kapsamlı bir prodüksiyon ortaya çıktı. Öte yandan 2 bini aşkın oyuncu ve figüran için özel dikim kostümler hazırlandı.