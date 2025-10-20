Afişler sosyal medyayı salladı

Yayınlanan tanıtımları ve set paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen, atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan 'Kuruluş Orhan', yayınlanan fragmanıyla yayın tarihini 29 Ekim Çarşamba olarak duyurmuş ve geri sayımı başlatmıştı. Dizinin yeni sezon afişleri de görücüye çıktı. Yeni sezona dair ipuçları veren afişler, kısa sürede yüz binlerce görüntülenme, beğenme ve binlerce yorum aldı.

7 AFİŞ BÜYÜK SES GETİRDİ

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yeni sezon ipuçlarının da yer aldığı, birbirinden farklı yayınladığı yedi afişiyle büyük ses getirdi. Afişler kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken yeni sezona dair beklenti ve heyecanı da artırdı.

YAZICIOĞLU'NA TAM NOT

Kuruluş Orhan'ın afişlerinde yer alan başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ayrıca afişte yer alan Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız, Mahassine Merabet gibi çok önemli isimlerin yanı sıra daha önce 'Kuruluş' dizisinde oynamış Belgin Şimşek, Ömer Faruk Aran, Çağrı Şensoy ve Yiğit Uçan da izleyicileri heyecanlandırdı.