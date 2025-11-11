Afra Saraçoğlu’ndan ilk kare!

Yapımını OGM Pictures'ın, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi 'A.B.İ.', geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Şimdiden adından çokça söz ettiren iddialı dizinin başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu'nun setten ilk fotoğrafı paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.