Afra’ya anlamlı hediye

Yakında atv ekranında başlayacak A.B.İ. dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacak olan Afra Saraçoğlu, geçen hafta 28'inci yaş gününü kutladı. Önce Amsterdam'da arkadaşlarıyla erken doğum günü kutlaması yapan Saraçoğlu, sonra Türkiye'de kendisi için düzenlenen organizasyona katılmıştı.

Yakınlarının yaptığı sürprizlerle büyük mutluluk yaşayan ünlü oyuncu için hayranları da harekete geçti. Afra Saraçoğlu'nun yıllar içinde tüm dünyada oluşan milyonlarca hayranı anlamlı hediyeler vermek için birbiriyle yarıştı.

Afra Fan Clup'lardan LÖSEV, Tema Vakfı ve SMA hastası bir çocuğa bağışlar yaptı. SMA hastası Esranur Acar'ın ailesi, "Yeni yaşınızı kutlamak adına sizin adınıza Fan Clup üyeleriniz bağış yaptı. Kızımızın zorlu yolundaki destekleriniz için bir ömür minnettarız. İyi ki varsınız" diyerek teşekkürlerini iletti. Yapılan bağışları gören Saraçoğlu, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.