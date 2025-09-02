Ahlak tatile çıktı!

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU

Güzide Duran, iki çocuğunun babası Adnan Aksoy'la 16 yıllık evliliğini bitirme kararı almış ve boşanma davası açmıştı. Ancak bu dava sürerken Duran'ın işadamı Fikret Orman'la yasak aşk yaşamaya başlaması yadırganmıştı. Konu tartışılırken ikili kimseye aldırmadan el ele poz verince olay toplumsal bir tepkiye dönüşmüştü.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Herkes yoğun tepki nedeniyle ikilinin aşklarını gizli saklı yaşamasını beklerken tam tersi oldu. Güzide Duran önce "Fikret Orman'la çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Ardından da ikili Marmaris tatiline çıktı. Önceki gece ise gittikleri gece kulübünde tepkili bakışlara aldırış etmeden öpüşerek, sarılarak, dans ederek aşklarını ulu orta yaşadı. Bu durum mekandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.