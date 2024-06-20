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Giriş Tarihi: 21.6.2024

Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti

Sosyal medyada kendini ilişki uzmanı olarak tanıtarak tüm dünyada fenomen olan İngiliz Chiara King’in çirkin yüzünü Türk işadamı Eren San açığa çıkardı. Ünlü fenomenin eski sevgilisi olan San, “Chiara’nın günlüklerini ele geçirdim. Günlüklerde zengin erkekleri ağına düşürdüğünü, beraber olduğu tüm erkeklere HPV virüsü bulaştırdığını yazmış” dedi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti
İngiliz Chiara King, son dönemde çok ünlü bir isim. Tiktok'ta 4 milyon, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi olan King, kendisini ilişki uzmanı olarak tanıtıyor. King yaptığı paylaşımlarda kadın-erkek ilişkileri üzerine konuşuyor, yaşadığı beraberlikler üzerinden yaptığı çıkarımları paylaşıyor. Ancak tüm dünyanın merakla takip ettiği fenomenin herkesten sakladığı gizli yüzünü, eski sevgilisi olan Türk işadamı Eren San ifşa etti.



'O BİR MİLYONER AVCISI'
San, "Chiara ile geçen yıl Bodrum'da tanıştık. Geçtiğimiz aylarda ise ayrıldık. Ayrılık nedenimiz günlüklerini ele geçirmem. Yaşadığı ilişkileri tüm detaylarıyla o günlüğe yazmış. O bir milyoner avcısı. Annesiyle birlikte çalışıyor, zenginleri ağına düşürüyor, parasından, çevresinden yararlanıyor. En korkuncu ise o bir HPV hastası ve bu hastalığı bilerek, isteyerek beraber olduğu tüm erkeklere bulaştırıyor. Bunları da günlüğünde açıkça yazmış."
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Ahlaksızlığı işadamı ifşa etti
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