Ahmet Kaya AKM’de anılıyor

TÜRK müziğinin unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya; 40. sanat yılı ve aramızdan ayrılışının 25. yılında özel bir konser projesiyle anılıyor. 16 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek 'Ahmet Abi'min Şarkıları' gecesinde; Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, performans sergileyecek. Elif Kaya da sahneye çıkarak Kaya şarkılarını yorumlayacak. Kaya'nın müzik yapımcılığına başladığı ilk dönemlerde yanında olan Serhat Turunç, izleyenleri geçmişe götürecek. Gazeteci ve Şair Arslan Güven, Kaya ile dostluklarının perde arkasını paylaşacak.