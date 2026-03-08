Demet Şener katıldığı bir etkinlikte annelik ve aileyle ilgili konuştu: “Benim için evlilik ve aile toplumun en önemli yapı taşı. Hâlâ böyle düşünüyorum. Ama hayat bazen istediğimiz gibi gitmeyebiliyor”
Demet Şener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Başarının K-Adın Hali' etkinliğinde konuşma yaptı. Şener, iş hayatındaki deneyimlerinin yanı sıra annelik rolünün hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.
Şener, "Çok büyük zorluklar yaşayan kadınlarımız var. Onların yanında benim yaşadıklarım hiçbir şey değil. Benim için evlilik ve aile toplumun en önemli yapı taşı. Hâlâ böyle düşünüyorum. Ama hayat bazen istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Çocukların mutlu bir ailede büyümesi çok önemli. Belki bu yüzden çocuklarım etkilenmesin diye daha fazla çaba sarf ettim. Ben asla dominant bir kaynana olmam. Şimdi burada bu kadar olumlu şeylerden bahsedip kendi egomu kullanırsam hoş olmaz" dedi.