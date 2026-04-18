‘Ailece birbirimizin işlerine büyük saygı duyarız’
Dünyaca ünlü karikatürist ve yapımcı Varol Yaşaroğlu'nun yeni filmi 'Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi' 22 Mayıs'ta gösterime girecek. Yaşaroğlu, her fırsatta başarısının arkasında ailesinin olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ablam Gülizar Irmak ve kardeşim Vural Yaşaroğlu senaristler. İkisinin de desteğini hissediyorum. Ailece bir araya geldiğimizde mutlaka ablam ve kardeşimin kaleme aldığı dizileri konuşuruz. O muazzam senaryo matematiği ve kurgu zekâsı beni her seferinde şaşkınlık içinde bırakır. Birbirimizin işlerine her zaman büyük saygı duyup yardım ederiz."
