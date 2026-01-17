Ailece klipte oynadılar

Sinan Güleryüz ve Özge Özder'in birlikte seslendirdiği yeni şarkıları 'Duymadın Feryadımı', önceki gün tanıtıldı. İkili, şarkıyı tamamen gönüllerinin sesini dinleyerek söylediklerini ve eseri rahmetli Volkan Konak'a ithaf ettiklerini açıkladı. Şarkının klibin yönetmenliğini de üstlenen Özder, klipte kızlarının da yer aldığını belirterek bunun aileleri için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

'AİLE İŞİ OLDU'

Klibi aslında Karadeniz'de çekmek istediklerini ancak yoğun programları nedeniyle çekimlerin İstanbul Kilyos'ta yapıldığını anlatan Güleryüz ise "Bir aile işi oldu. Çekimleri yarım günde tamamladık" dedi.