Giriş Tarihi: 2.03.2026

Ailenin istemediği kızla evlenmek günah mı?

Ailenin istemediği kızla evlenmek günah mı?
PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, genç izleyici Baran Özkul'un "Ailenin istemediği kızla evlenmek günah mı?" sorusunu yanıtladı: "Anne ve babanızın evlilik konusunda görüş belirtmesi normaldir ve haklarıdır. Ama katı bir tutum sergileyip tüm kapıları kapamak 'Hayır bu kişi olursa seni evlatlıktan reddederiz' tavrına girmeleri doğru değildir. Çünkü evlenecek olan, geçinecek olan, aynı yuvayı paylaşacak olan sensin. Fakat istediğiniz kişi çok olumsuz biriyse, inancı- imanı yoksa, hayatınıza şer olarak girecekse burada anne ve babanın tavır koyması da haktır."

