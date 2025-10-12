Ailesiyle kampanya yüzü oldu

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, Türkiye'nin önde gelen seyahat ve turizm markalarından biri olan Etstur'un kampanya yüzü oldu. Marka 2026 sezonuna yeni bir enerjiyle girmek amacıyla kampanyaya start verdi. Kampanya kapsamında ilk kez ailece kamera karşısına geçen Tepe, reklam filmlerinde eşi Aylin ve oğulları Denizhan ile birlikte yer alıyor. Sıcacık aile atmosferinde geçen çekimlerde tatil, yalnızca bir yolculuk değil; birlikte geçirilen özel anların değeri üzerinden anlatılıyor. Müzik kariyerindeki samimi duruşu, pozitif enerjisi ve her yaş grubuna hitap eden tarzıyla Tepe, firmanın "herkes için tatil" anlayışını mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Gökhan, Aylin ve Denizhan'ın doğal enerjisiyle hayat bulan film serisi; mutluluğu hissettiren küçük anları, samimi paylaşımları ve yazın içten coşkusunu odağına alıyor. Sevdikleriyle tatile çıkmanın keyfini anlatan seri, yazın tüm renklerini ve sıcaklığını izleyiciyle buluşturuyor.