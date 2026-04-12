Ajda Pekkan’dan müzik tarihine geçen gece!

Ünlü müzisyen Ajda Pekkan, Ataşehir'de bulunan Sports Arena'da verdiği dev konser ile müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir konser gecesi yaşattı. Arena'nın tam kapasite dolup taştığı gece her detayı ile müzik tarihinde iz bırakan konserler arasına adını yazdırdı. Konserin ilk saniyelerinden son anına kadar Arena'yı estiren Superstar, güçlü repertuvarı ve yüksek enerjisiyle izleyiciyi anında etkisi altına aldı. Kostümleriyle her zaman çok konuşulan Pekkan, siyah taşlı ceketi ve kırmızı peleriniyle dikkat çekti.