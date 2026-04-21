Alerjiye karşı Tilbe formülü

HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU

Yıldız Tilbe, bazı kozmetik ürünlerindeki zararlı kimsayallar nedeniyle geçmişte zor günler yaşamıştı. Son olarak saçlarını boyamak isteyen sanatçının yüzünde alerjik tepkime nedeniyle yaralar oluşmuş, bu durum hayranlarını korkutmuştu. Tilbe, yaşadığı son olayın ardından sağlıklı ve doğal boya arayışına girmişti.

SORUN YAŞAYAN KADINLARA ÖNERDİ

Sanatçı, sonunda aradığı çözümü kadim formüllerde buldu. Artık saçlarını sadece kına, zeytinyağı, zerdeçal ve safran dörtlüsünün karışımıyla boyuyor. Tilbe, "Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz" dedi.