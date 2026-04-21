Alerjiye karşı Tilbe formülü

Giriş Tarihi: 21.04.2026

Saç boyasının içindeki kimyasallar nedeniyle geçtiğimiz aylarda yüzünde yaralar oluşan Yıldız Tilbe, çareyi tarihi ve doğal reçetelerde buldu. Ünlü sanatçı, artık saçlarını kına, zeytinyağı, zerdeçal ve safran karışımıyla boyadığını açıkladı

ÖMER KARAHAN
  • ABONE OL

HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU
Yıldız Tilbe, bazı kozmetik ürünlerindeki zararlı kimsayallar nedeniyle geçmişte zor günler yaşamıştı. Son olarak saçlarını boyamak isteyen sanatçının yüzünde alerjik tepkime nedeniyle yaralar oluşmuş, bu durum hayranlarını korkutmuştu. Tilbe, yaşadığı son olayın ardından sağlıklı ve doğal boya arayışına girmişti.

SORUN YAŞAYAN KADINLARA ÖNERDİ
Sanatçı, sonunda aradığı çözümü kadim formüllerde buldu. Artık saçlarını sadece kına, zeytinyağı, zerdeçal ve safran dörtlüsünün karışımıyla boyuyor. Tilbe, "Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz" dedi.

#YILDIZ TİLBE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA