‘Alevler boyumu aştı büyük korku yaşadım’

Aslıhan Karalar, önceki gün annesi Nuray Karalar ile birlikte Ulus'ta görüntülendi. Basın mensuplarıyla hastane çıkışında sohbet eden Karalar, geçtiğimiz hafta evinde yangın çıkması hakkında konuştu.

Genç oyuncu, "Hâlâ şok içerisindeyim. Yatak odamda uyurken dumana uyandım. Yangının gömme dolabın içindeki elektrik panosundan kaynaklı olduğu tespiti yapıldı. Anlatamam size o an yaşadığım korkuyu" dedi. Karalar, annesinin de yanında olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Biliyorsunuz anneannem ile yaşıyordum ve onu 6 ay önce kaybetmiştim.

Annem de beni ziyarete gelmişti. O an uyanıktı Allah'tan annem. Namaza kalkmış. Boyumuzu aştı bir anda alevler ve müdahale de edemedik. Direkt aşağıya inip yangın tüpünü aldım ama etki edemeyince 112'yi aradım. Ardından su ile ıslak bornoz ile müdahale etmeye çalıştık ama bu sırada daha da yükseldi alevler."

'PASAPORTUM, GİYSİLERİM YANDI'

Yakın arkadaşları ve komşularının bu süreçte kendisine büyük destek olduklarını söyleyen oyuncu, "Ben hepsine teşekkür ediyorum, hepsi çok sağ olsunlar. Yanımda oldular hep. Arkadaşlarım da, komşularımız da. Bu süreçte kimlik, pasaport, bütün kıyafetlerim hepsini kaybettim. En yakın arkadaşımın evinde kaldım dört gün" dedi.