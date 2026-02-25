Ali cinayet zanlısı olarak gözaltında

Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı Aynı Yağmur Altında, yeni bölümüyle 1 Mart Pazar akşamı yeni gününde atv'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin önceki akşam yayınlanan 3'üncü bölümünde ise Ali'nin vurulmasının ardından Rosa, büyük bir çaresizlik içinde Ali'yi arabaya taşıdı. Ali'yi hastaneye yetiştirmeye çalışan Rosa yolda kaza yaptı.

Olay yerine gelen polisler Ali'yi ağır yaralı halde bulup ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye gelen Aydan ailesi, Ali'nin vurulduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Koray tehditlerine devam ederek Rosa'yı nikah masasına oturmaya zorladı. Yaşananlarda Koray'ın parmağı olduğunu düşünen Ali, Sertaç'ı konuşturarak Rosa'yı mecbur kaldığı bu evlilikten kurtarmaya karar verdi. Ali ve Sertaç arasında arbede yaşandı. Öte yandan Aydanlar'ın evine baskın yapan polisler, Sertaç Erkul'un cesedinin bulunduğunu ve Ali'nin cinayet zanlısı olarak gözaltına alındığını açıkladı.