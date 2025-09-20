Alişan'dan Bingöl konserinde “Yıkılasın İsrail” tepkisi

Etkinliğin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Alişan, 25 yıl aradan sonra hemşehrileriyle buluştu. Konser sırasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Alişan, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim" sözleriyle siyonist rejime tepki gösterdi.

Bingöl Belediyesi Otopark Alanı'nda kurulan ana sahnede binlerce kişiyle buluşan Alişan, konserinde Filistin atkısı takarak Gazze için "Dünyadan Uzak" şarkısını seslendirdi.

Alişan, 25 yıl önce Bingöl'de verdiği konserden sonra yeniden sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Burada doğmadım, büyümedim ama Bingöllü anne ve babanın bir çocuğu olarak her zaman Bingöl ile gurur duydum. Her yerde Bingöllü olduğumu da gururla söylüyorum" dedi. Alişan'ın konseri, şenliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.