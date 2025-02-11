‘Allah evlat acısını düşmanıma vermesin’

Mazhar Alanson, yakın zamanda kaybettiği kızı Eda'nın vefatının ardından ilk kez konuştu. Ünlü sanatçı, "Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi... Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin" dedi. Bambaşka Sohbetler'de duygusal anlar yaşayan Alanson, iki yıl önce hayatını kaybeden yakın dostu Özkan Uğur'u da andı.

Alanson, "O'nun varlığı... Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini buldu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir, dokunurdu Özkan, müthişti o konuda. Özkan, Fuat'la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız" dedi.

AİLE TOPLANTISINDA ÇIKTI

Mazhar Alanson, son şarkısı 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'ın hikayesini de şöyle anlattı: "Bu şarkının ismi yıllar önce çıktı. Bir aile toplantımızda rahmetli ablam ağladı ve evde bir büyüğümüz 'Biz bu yaşlarda ağlarız' dedi. Beni çok etkiledi o deyiş, not defterime bu cümleyi geçirdim. Bundan şarkı olur dedim. Ben şarkıyı yazdıktan sonra isim koyarım, illa ki şarkıda tekrar edilen bir laf olması gerekli değildir. Mazeretim Var Asabiyim Ben'in de önce başlığını buldum."