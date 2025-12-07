‘Allah torun görmeyi de nasip etsin’

Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri görünce gülümseyerek selam veren Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında konuştu. Ünlü isim, "Başarabilmişim ya, güzel bir evlat yetiştirmişim. Allah bana torunlarımı da görmeyi nasip etsin. Her ortamda nasıl davranması gerektiğini bilen bir evlat yetiştirdim. Üç yıldır bir yerlerde yakalanıyorlar onlar da. Bu aralar evlilik meselesi çok çıkıyor haberlere. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Kendileri çok iyi bilir ne zaman olacağını. Kaya (Çilingiroğlu) da çok mutlu olur" ifadelerini kullandı. "Anneanne olmaya hazır mısınız?" sorusuna ise Avşar, "Ben hazırım, inşallah torunlarımızı da görürüz. Anneanne olmaya hazırım. Her şey sıralı olsun hayatta. Evlenirse ve çocukları olursa bunu sonuna kadar sahipleniriz" şeklinde yanıt verdi.