Alman usulü hesap esnafı bıktırdı

'KİM KAÇ BARDAK İÇTİ?' KAVGASI

Almanya'da restoran işleten Salvatore Marrazzo artık sadece birlikte ödeme yapan misafirlere hizmet verme kararı aldı. Radikal karar Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. İşletmeci kendini, "Bazı müşteriler şişeden kim daha fazla içti diye kavga ediyor. Bu garsonların vaktini alıyor, bize mali külfet oluşturuyor" diye savundu. Olay Alman Bild gazetesinde haber olunca tartışma sosyal medyaya taşındı. Sosyolog Dr. Daniel Kofahl ise bunun bir Alman geleneği olduğunu söyleyerek "Almanya'da Protestan bölgelerde bireysel sorumluluk ön planda olduğu için herkesin kendi hesabını ödemesi beklenir" dedi.



KAYA DEMİRER

(TURİZM RESTORAN YATIRIMCILARI VE GASTRONOMİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ (TURYİD) BAŞKANI)



'TÜRKİYE'DE HER MASANIN BİR PATRONU VARDIR'

"Alman usulü bizde çok uygulanan bir yöntem değildir. Pratikte bizde Anadolu usulü gelenek hakimdir. Yani masada hesabı bir kişi öder, diğerlerini misafir eder... Bizim sektörde yer alan personelimiz de bu tip bir ilerleyiş olduğunu bildiği için o akşam masanın patronunun kim olduğunu hemen anlar."



EBRU KORALI

(İTO RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ KOMİTE BAŞKANI)

KADINLAR AYRI ÖDÜYOR

"Gelen hesabın bölüşülmesi gerektiğini düşünüyorum, bunu doğru buluyorum. Zaten biz kadınlar birlikte dışarı çıktığımız zaman herkes yediğini ve içtiğini öder. Bu çok normal ve olması gereken bir durum."



RAMAZAN BİNGÖL

(TÜM RESTORANLAR VE TURİZMCİLER DERNEĞİ (TÜRES) BAŞKANI)

SONUNDA DOĞRUYU BULMUŞLAR

"Biz Türkler, arkadaşını, eşini dostunu, misafirini lokantaya götürdüğünde ona asla hesap ödetmeyiz. Bu bizim Türk misafirperverliğimizin göstergesidir. Almanlar da ayrı ayrı hesap almanın zorluğunu görerek doğru yolu sonunda bulmuşlar."