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Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:15 Son Güncelleme: 13.12.2022 10:17

Alp Kırşan'ı kahreden ölüm! Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Alp Kırşan, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Erdinç Kırşan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ünlü isme başsağlığı mesajları yağdı.

Alp Kırşan’ı kahreden ölüm! Alp Kırşan’ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti

Bir süredir Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" notunu düştü. Ünlü isme başsağlığı mesajları yağdı.

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan ise kayınpederinin vefatının ardından şu mesajı paylaştı:
"Canımız babamız Erdinç Kırşan bu akşam aramızdan ayrıldı. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Beşikçioglu Camii'nden kaldırılacaktır. Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için…
Şimdiden özlemle…"

Alp Kırşan, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Dörtkardeşler ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu murlu evliliğinden ise Efe ile Ata adında iki oğlu bulunuyor.

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Alp Kırşan'ı kahreden ölüm! Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan hayatını kaybetti
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