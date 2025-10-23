Amine Gülşe ünlüleri reklam yüzü yaptı

Eski milli futbolcu Mesut Özil'in eşi, Türkiye güzeli Amine Gülşe, geçtiğimiz yıllarda bir takı firması kurmuştu. Gülşe, takıların tasarımını da eşi Mesut Özil ile birlikte yapıyordu. Ünlü isim, daha önce Inter Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'nu model olarak kullanmıştı. Ünlü futbolcu ve eşi, kendi çizimleriyle bir koleksiyon da hazırlamıştı.

Amine Gülşe, son dönemde reklamı uluslararası boyuta taşıdı. Portekizli milli futbolcu Ruben Neves ve eşi Debora Lourenço ile çektiği reklam filmiyle tanıttı. İtalyan oyuncu Mariano Di Vaio ve fenomen eşi Eleonora Brunacci Di Vaio da özel bir fotoğraf çekimiyle Gülşe'nin reklam yüzü oldu.

Di Vaio Ailesi, ayrıca 4 çocuklarıyla da eğlenceli bir çekim yaptı. Bunlarla da yetinmeyen tescilli güzel, Hollandalı Rafael van der Vaart'ın eski eşi model Sylvie Meis ile de fotomodel olarak çalıştı.