Anadolu Sergileri’ne bir ödül daha

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin 'Kıyıdan Bakmak' isimli seçkisi, İş Bankası Amasra Şubesi'nde ziyaret edildi. Halil Paşa, Namık İsmail, Feyhaman Duran, Afife Ecevit, İbrahim Çallı, Hulusi Mercan, Saime Belir ve Ercüment Kalmık gibi önemli ressamlarımızın, insan ile deniz arasındaki köklü bağı yansıtan eserleri sergilendi. Öte yandan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Anadolu Sergileri, başarılarına bir yenisini ekleyerek Mercury Excellence Awards'ın 'Özel Etkinlikler/Sanat Sergisi Dizisi' kategorisinde Onur Ödülü'ne layık görüldü.