‘Anneciğim bu şarkı tutmuş mu?’

POPÇU Göksel, Bostancı'da konser verdi. Sanatçı, konserine "Dünyada çok şey olup bitiyor, hepimiz çok hırpalanıyoruz. Bir an olsun o düşüncelerden koparak birbirimizi hissetmek için bugün burada birlikteyiz" sözleriyle başladı. Gecenin en dikkat çeken anları, yeni albümü 'Rüyaların İşi' öncesinde 'Alev Alev' ve 'Peki Öyle Olsun'u ilk kez canlı seslendirmesi oldu. İki buçuk saat sahnede kalan Göksel'i annesi ve babası da izledi. 'Bi Seni Konuşurum' şarkısı yayınlanmadan önce ilk kez annesine dinlettiğini anlatan Göksel, "Annem çok sevmişti. 'Tutar bu şarkı, lunaparkta çalarlar' demişti. Annecim tutmuş mu?" diyerek sahneden annesine seslendi.