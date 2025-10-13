‘Annelik bambaşka bir duygu’

Geçtiğimizaylarda anne olan Neslihan Atagül, Etiler'de görüntülendi. Anneliği tarif etmenin çok zor olduğunu belirten oyuncu, "Anneliği ayaküstü konuşmak çok zor, muazzam tecrübeler yaşadım Aziz sayesinde. Anne olmak bambaşka bir duyguymuş gerçekten. İnsanlar söylerdi de pek aldırış etmezdim, ama gerçekten bambaşka. İyi ki var, bana muazzam şeyler öğretiyor" dedi. Eşi Kadir Doğulu ile birlikte sürdürdükleri organik tarım çalışmalarından da bahseden Atagül, "Olabildiğince ilaçsız gıdalar tüketmeye çalışıyoruz" dedi.