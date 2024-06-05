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Giriş Tarihi: 6.6.2024

‘Annemin sağ olmasını isterdim’

‘Annemin sağ olmasını isterdim’
3'ÜNCÜ kez düzenlenen Top Model Of Turkey 2024 önceki akşam gerçekleşti. Etkinliğe katılanlar arasında 8 aylık bebeğiyle Wilma Elles ve Demet Şener de vardı. Elles, "Hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusuna "Annemin sağ olmasını çok isterdim" diye yanıt verdi. İki çocuğu olan Demet Şener ise çocuklarının babası eski eşi İbrahim Kutluay'la görüşüp görüşmediklerine dair kendisine yöneltilen soruya "Çok nadir. Dönem, dönem karşı karşıya geliyoruz ama benim istediğim bir şey değil" diye yanıt verdi.
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‘Annemin sağ olmasını isterdim’
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